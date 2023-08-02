日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊

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小麥供應之亂 造就即食麵盈利新高
日本央行在7月28日議息會議決定，調整孳息率曲綫控制（YCC）政策，允許10年期債券孳息率的實際上限升至1厘。這項決議令市場倍感意外。
不過，10年期債券孳息率0.5厘的名義上限保持不變，而上述決議旨在靈活應對上行及下行風險，提升貨幣放寬的可持續性。這意味着該決議並非針對放寬或收緊貨幣政策。
日央行預期未來兩年仍未實現2%通脹目標
此外，日央行維持2024及2025財政年度的核心CPI通脹（除新鮮食品及能源外）展望於1.7%及1.8%。這反映日央行預期仍未實現2%的通脹目標，可能繼續維持寬鬆的貨幣政策。
對市場形勢有何展望？
由此得出甚麼投資觀點？
有甚麼風險？
編輯：蕭悅潾
至於景順對於美國聯儲局7月議息會議分析，詳見：【下一頁】
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撰文 : Tomo Kinoshit 景順日本環球市場策略師
欄名 : 景順觀點