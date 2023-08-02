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日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊

財金猛人追蹤 17:37 2023/08/02

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日本央行在7月28日議息會議決定，調整孳息率曲綫控制（YCC）政策，允許10年期債券孳息率的實際上限升至1厘。這項決議令市場倍感意外。

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不過，10年期債券孳息率0.5厘的名義上限保持不變，而上述決議旨在靈活應對上行及下行風險，提升貨幣放寬的可持續性。這意味着該決議並非針對放寬或收緊貨幣政策。

日央行預期未來兩年仍未實現2%通脹目標

此外，日央行維持2024及2025財政年度的核心CPI通脹（除新鮮食品及能源外）展望於1.7%及1.8%。這反映日央行預期仍未實現2%的通脹目標，可能繼續維持寬鬆的貨幣政策。
 
對市場形勢有何展望？

  • 日央行行長植田和南（Kazuo Ueda）（點擊圖片放大）提到，他預計10年期債券孳息率並不會升至1厘，因為1厘只是作為上限。
  • 日央行料將繼續透過調整買債操作，以及實施指定價格買債操作控制孳息率曲綫（及10年期債券孳息率）。
  • 倘若日本長期債券孳息率進一步上升，為美國債券孳息率帶來上行壓力，日本機構投資者對美國債券的投資可能有所減少。
  • 長期而言，預計2024年企業與工會之間於春季的集體談判，可能推動工資大幅增長，從而令日央行在2024年4月召開的政策會議上，同時上調短期及長期政策利率。
  • 於此之後，日央行可能在進一步收緊貨幣政策之際取消孳息率曲綫控制政策。

由此得出甚麼投資觀點？

  • 當前日本經濟依然強勁，日本長期債券孳息率的升幅受限，以及日圓升值不太可能會削弱經濟。
  • 隨着日本經濟相對美國及歐洲持續轉強，預計2023年下半年日本股市表現將優於其他已發展經濟體。

有甚麼風險？

  • 展望未來，10年期債券孳息率短期內對日本金融市場至關重要。
  • 倘若10年期債券孳息率升至新的1厘實際上限，日圓兌美元將進一步升值。
  • 日圓升值及加息對企業表現的負面影響，將反映在股價當中。

編輯：蕭悅潾

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至於景順對於美國聯儲局7月議息會議分析，詳見：【下一頁

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撰文 : Tomo Kinoshit 景順日本環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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