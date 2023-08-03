滙豐環研：本港地產行業未來存三大隱憂

隨着全球經濟活動復常，不少跨國企業租賃活動重啟，而訪港旅客也漸回升，惟全球多間主要央行持續推升利率，卻增加企業利息開支。滙豐環球研究在7月底發表報告指，雖然本港地產行業基本面逐步改善，但認為未來業績可能仍會令人失望，當中有三大擔憂，包括：

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