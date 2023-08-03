滙豐環研：本港地產行業未來存三大隱憂 研究報告 00:05 2023/08/03 分享： 分享： 隨着全球經濟活動復常，不少跨國企業租賃活動重啟，而訪港旅客也漸回升，惟全球多間主要央行持續推升利率，卻增加企業利息開支。滙豐環球研究在7月底發表報告指，雖然本港地產行業基本面逐步改善，但認為未來業績可能仍會令人失望，當中有三大擔憂，包括： ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 蕭悅潾 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 美孳息曲綫或趨峭並延至明年 2023/07/29 美孳息曲綫或趨峭並延至明年 日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊 2023/08/02 日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊 高盛：恒隆港租戶銷售跑贏市場 惟受累人幣貶值（持續更新） 2023/08/02 高盛：恒隆港租戶銷售跑贏市場 惟受累人幣貶值（持續更新） 你可能感興趣 美孳息曲綫或趨峭並延至明年 13:40 2023/07/29 美孳息曲綫或趨峭並延至明年 日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊 20:37 2023/08/02 日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊 高盛：恒隆港租戶銷售跑贏市場 惟受累人幣貶值（持續更新） 19:48 2023/08/02 高盛：恒隆港租戶銷售跑贏市場 惟受累人幣貶值（持續更新） 最新專欄文章 高盛：會議啟動「政策市」 薦15隻國策股惠港股 2023/08/02 高盛：會議啟動「政策市」 薦15隻國策股惠港股 比亞迪下半年 續可贏盡市場？（附車企預測數據） 2023/07/31 比亞迪下半年 續可贏盡市場？（附車企預測數據） 摩通大削碧桂園目標價6成：三大警號已響 2023/07/26 摩通大削碧桂園目標價6成：三大警號已響 投資比亞迪 5個「你要知」 2023/07/25 投資比亞迪 5個「你要知」 渣打：富裕投資者認為AI可助理財 2023/07/20 渣打：富裕投資者認為AI可助理財 目標價 香港置地 九龍倉置業（01997） 新鴻基地產（00016） 收租股 冠君產業信託（02778） 恒基地產（00012） 美國 中國 經濟數據表現