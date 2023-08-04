滙豐環研：港地產業未來三大隱憂

隨着全球經濟活動復常，不少跨國企業租賃活動重啟，而訪港旅客也漸回升（點擊圖片放大），惟全球多間主要央行持續推升利率（點擊圖片放大），卻增加企業利息開支。滙豐環球研究在7月底發表報告指，雖然本港地產行業基本面逐步改善，但認為未來業績可能仍會令人失望，當中有三大擔憂，包括：

寫字樓資本化率（Cap Rate）上升風險、

利息支出激增，

以及人民幣疲弱拖累盈利復甦。

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全球主要利率分析，另可參考：【美國聯儲局】【日本央行】

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事實上，在利率上升的環境下，物業投資者要追求更高的回報率，而此數值便在地產企業為旗下收租物業（通常為寫字樓），於資產負債表入帳時，於之中資本化率反映。

延伸閱讀：何謂資本化率？

風險一、寫字樓資本化率上升風險

滙豐環研將其所覆蓋的本港地產股，就各股份的寫字樓資本化率作比較（點擊圖片放大）。當中發現......

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（詳細分析更新中）

報告來源：滙豐環球研究2023年7月31日報告

延伸閱讀：加息衝擊波及工廈市場

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