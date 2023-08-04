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滙豐環研：港地產業未來三大隱憂（第二版）

研究報告 15:06 2023/08/04

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本文第一版提及，滙豐環球研究在7月底發表報告指出，本港地產行業基本面雖逐步改善，但未來有三大擔憂（詳見本文第一版），而與各擔憂中的相關股票包括......

滙豐環研更因此下調本地地產及收租股目標價，惟在考慮到盈利能見度，偏好新鴻基地產 （00016） 及九龍倉置業 （01997） 。至於滙豐環研給予本港地產股的最新投資評級及目標價，請點擊圖片放大

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（請點擊圖片放大）

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延伸閱讀：市區新盤劈價 推動樓價下跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於8月4日 01：05】

隨着全球經濟活動復常，不少跨國企業租賃活動重啟，而訪港旅客也漸回升（點擊圖片放大），惟全球多間主要央行持續推升利率（點擊圖片放大），卻增加企業利息開支。滙豐環球研究在7月底發表報告指，雖然本港地產行業基本面逐步改善，但認為未來業績可能仍會令人失望，當中有三大擔憂，包括：

  • 寫字樓資本化率（Cap Rate）上升風險、
  • 利息支出激增，
  • 以及人民幣疲弱拖累盈利復甦。

（請點擊圖片放大）

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全球主要利率分析，另可參考：【美國聯儲局】【日本央行

（請點擊圖片放大）

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事實上，在利率上升的環境下，物業投資者要追求更高的回報率，而此數值便在地產企業為旗下收租物業（通常為寫字樓），於資產負債表入帳時，於之中資本化率反映。

延伸閱讀：何謂資本化率？

風險一、寫字樓資本化率上升風險

滙豐環研將其所覆蓋的本港地產股，就各股份的寫字樓資本化率作比較（點擊圖片放大）。當中發現......

點擊圖片放大

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（詳細分析更新中）

報告來源：滙豐環球研究2023年7月31日報告

延伸閱讀：加息衝擊波及工廈市場

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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