PGIM：利率或見頂 債券轉牛市 財金專欄 2023/08/03 分享： 分享： 在銀行面臨危機發生之前，各國央行的當務之急是抑制通脹。鑑於市場上出現不可預計的新風險，聯儲局在控制通脹方面，可能需要使用更平衡的手段。加上全球人口老化、高債務水平和去槓桿化等長期因素，利率或已見頂，債 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Gregory Peters 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）聯席首席投資官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：人民幣升值 風險偏好增 2023/08/02 中金：人民幣升值 風險偏好增 PGIM：美儲加息周期到盡頭 2023/08/01 PGIM：美儲加息周期到盡頭 信銀國際：日股吸引力大增 2023/07/28 信銀國際：日股吸引力大增 首源投資：新興市場優秀企業前景亮麗 2023/07/27 首源投資：新興市場優秀企業前景亮麗 瑞銀：A股修復 最少升10% 2023/07/26 瑞銀：A股修復 最少升10% 中國 經濟 美國 政治 銀行 通脹 加息 GDP 歐元 減息