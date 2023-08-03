PGIM：利率或見頂 債券轉牛市

在銀行面臨危機發生之前，各國央行的當務之急是抑制通脹。鑑於市場上出現不可預計的新風險，聯儲局在控制通脹方面，可能需要使用更平衡的手段。加上全球人口老化、高債務水平和去槓桿化等長期因素，利率或已見頂，債

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