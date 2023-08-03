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供給側優化 海螺將復甦

財金專欄 2023/08/03

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港股昨日急挫，由高位回落超過800點，但水泥股昨日普遍逆勢向好，或是春江鴨所為，因為水泥供應有望優化，加上政策支持房地產和基建，行業下半年有望復甦，海螺水泥（00914）最壞的時間或在上半年出現，下半

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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建材水泥股 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 中共中央政治局 曙光初現 雙底

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