供給側優化 海螺將復甦 財金專欄 2023/08/03 分享： 分享： 港股昨日急挫，由高位回落超過800點，但水泥股昨日普遍逆勢向好，或是春江鴨所為，因為水泥供應有望優化，加上政策支持房地產和基建，行業下半年有望復甦，海螺水泥（00914）最壞的時間或在上半年出現，下半 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版） 2023/08/02 港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版） 中字股實力談 - 擴消費二十條 撑起復星旅文 2023/08/01 擴消費二十條 撑起復星旅文 中字股實力談 - 【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版） 2023/07/31 【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版） 中字股實力談 - 港股如回調 吸納好時機 2023/07/29 港股如回調 吸納好時機 中字股實力談 - 好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版） 2023/07/28 好友未收韁 北水73億添力 恒指下一站203（第四版） 建材水泥股 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 中共中央政治局 曙光初現 雙底