內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？

內房危機爆發多時，除內房持續面臨資金緊張，亦導致不少內房高層或相關行業富豪，身家出現萎縮。有內地富豪已放售或沽出在港物業，若有關情況持續，恐觸發本港貴重物業出現大洗牌。

內房高層或相關行業富豪，身家出現萎縮

富商持有的物業，近期也接連被接管放售

本港貴重物業，恐出現大洗牌

受惠過去樓市攀升，加上傳統地段的豪宅供應緊絀，吸引不少內地富豪將資金調至本港，投資於豪宅物業市場，尤其市區豪宅及超豪等。

然而，在內房危機等影響下，近年富豪變賣在港手頭物業的個案持續出現，當中更不乏蝕讓或遭強制出售的情況。例如，融創中國 （01918） 主席孫宏斌胞弟孫宏兵，去年3月以1.38億元售出西半山敦皓高層C室連天台戶，相比2018年購入價近1.89億元，約3年半貶值5,080萬元或26.9%，連同入市辣稅及其他使費，料更蝕近約1.1億元。

此外，海航集團（國際）副首席執行官孫乾皓，同年9月以3,008萬元沽售東涌水藍天一幢單號屋，持貨短短逾3年帳面貶值172萬元或5.4%離場。

除內地富豪自行沽貨，一些過往由內地富商持有的物業，近期也接連被接管放售，較近期一宗例如深圳祥祺集團主席陳紅天持有的港島東半山豪宅傲璇單位，早前由債權人委任羅兵咸接管，並於市場標售。

內房危機非一日之寒，若行業痛點未來遲遲未能解決，或有更多相關行業的內地富豪出售在港物業，情況如持續，恐觸發本港貴重物業大洗牌。

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