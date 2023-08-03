北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 財金專欄 2023/08/03 分享： 分享： 一位有份量的政商界中人指，通關之後，港人紛紛北上消費，好景行業寥寥無幾，已料到經濟有隱憂，港府剛公布的第二季GDP（本地生產總值）預估數字，按年只有1.5%增長，遠低於市場預期，正好印證。 高消費群亦北 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 2023/08/02 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 有政戲 - 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 2023/08/01 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 有政戲 - 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 2023/07/31 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 有政戲 - 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 2023/07/28 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 有政戲 - 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 2023/07/27 區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 政治 香港 經濟 行業 中國 酒店 GDP 展覽 新加坡 李家超