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北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？

財金專欄 2023/08/03

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一位有份量的政商界中人指，通關之後，港人紛紛北上消費，好景行業寥寥無幾，已料到經濟有隱憂，港府剛公布的第二季GDP（本地生產總值）預估數字，按年只有1.5%增長，遠低於市場預期，正好印證。

高消費群亦北

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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