連續多個月二手交投放緩，而加息陰霾下，且預期下半年樓價有下行風險，準買家入市相當審慎。部分小業主「等唔到市場回暖」，輸錢亦甘願離場。然而，蝕讓潮由半新樓蔓延至300餘萬元細價樓，可見部分小業主對後市並

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