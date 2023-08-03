蝕讓浪潮蔓延至…… 財金專欄 2023/08/03 分享： 分享： 連續多個月二手交投放緩，而加息陰霾下，且預期下半年樓價有下行風險，準買家入市相當審慎。部分小業主「等唔到市場回暖」，輸錢亦甘願離場。然而，蝕讓潮由半新樓蔓延至300餘萬元細價樓，可見部分小業主對後市並 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 2023/08/02 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 專家樓論 - 加完息 有沒有喘定？ 2023/08/01 加完息 有沒有喘定？ 專家樓論 - 新盤付款計劃趨多元 買家入市宜貨比三家 2023/07/31 新盤付款計劃趨多元 買家入市宜貨比三家 專家樓論 - 預知市淡？ 舊樓併購急轉冷 2023/07/31 預知市淡？ 舊樓併購急轉冷 專家樓論 - 內地旅客大手掃貨變「深度遊」 舖市復甦可期 2023/07/29 內地旅客大手掃貨變「深度遊」 舖市復甦可期 二手市場 樓價 加息 沽出 收租 利寶大廈 恆運樓 疫情 牛頭角 元朗