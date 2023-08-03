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蝕讓浪潮蔓延至……

財金專欄 2023/08/03

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連續多個月二手交投放緩，而加息陰霾下，且預期下半年樓價有下行風險，準買家入市相當審慎。部分小業主「等唔到市場回暖」，輸錢亦甘願離場。然而，蝕讓潮由半新樓蔓延至300餘萬元細價樓，可見部分小業主對後市並

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撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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