曾淵滄談3隻復常交通股（一文看清）

一文盡覽星級名家曾淵滄對點評中外大市的看法：

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曾淵滄：復常交通股可留意

疫情期間，交通停頓。因此，不同類型的交通股都深受打擊。

上星期依然是主要上市企業公布業績的高峰期，先談應該是最多人關心的港鐵 （00066） ，港鐵是極少數由香港特區政府當大股東的股。全世界的地鐵，幾乎全都虧本。港鐵是極少數不虧本，並賺不少錢的地鐵營運商，理由是香港地鐵的營運是採用鐵路，加車站上蓋土地的發展權模式。

這個模式使到港鐵也變成地產公司，而且港鐵發展房地產業務時，往往通過招標找來真正的地產公司合作。而且合作條款往往是有賺大家分，有虧則由合作的地產公司負責，港鐵包賺不虧。今年上半年，港鐵的業績與去年比較，是倒退了，主因就出在......更多內容，請按：【下一頁】

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曾淵滄：壞消息中找優質股

市場開始將焦點集中於大企業公布業績，盡人預知的好消息往往會帶來趁好消息出貨的壓力。因此，在壞消息中尋找優質股應該更有意義。

美元加息及中共中央出手救經濟的消息很快就炒完。市場開始集中焦點於上市企業的業績，上星期開始，是多家大企業開始公布業績期，有的很好，也有些差強人意。

滙豐 （00005） 業績很好，但是，這是盡人皆預知的好消息。因此，公布業績後很快就出現趁好消息出貨的現象......更多內容，請按：【下一頁】

曾淵滄：港股新的尋寶遊戲又開始

美國聯儲局於7月底宣布加息0.25厘，市場認為這很可能是今年最後一次加息，於是股市再升，新的尋寶遊戲又開始了。醫思健康 （02138） 可以是這一輪尋寶遊戲的選擇之一，這隻股的股價波幅巨大。

這一回港股從7月24日反彈，醫思健康反彈幅度也遠高於恒指。說明這是一隻啤打值（&beta；Value）巨大的股，凡啤打值巨大的股，很值得炒反彈、炒回升。

尋寶遊戲二之內房股

中共中央政治局會議上已不再提「房住不炒」，這意味着打擊房地產股的措施正式結束，接下來應該是推動房價上升。因此，過去一星期，內房股股價升幅驚人，選擇也很多。但是，該如何選？

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曾淵滄：息口料見頂利好地產股

隨着利率有見頂的條件，因此不論是樓價或是地產股的股價，都有條件再度回升。相較之下，年初至今，地產股跌幅最小的兩隻股是信置 （00083） 與嘉華 （00173） ，而股息率最高的兩隻股是......更多內容，請按：【下一頁】

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曾淵滄：耶倫訪華有利科網股

美國財政部長耶倫訪華前，中國宣布從8月1日起，兩種稀土鎵與鍺被列為出口管制的產品，理由是國家安全。這是中國對美國及其盟友卡脖子行為的反制。有了反制，彼此在相互卡脖子的行為也會自我約束，這對雙方而言，都是好事......更多內容，請按：【下一頁】

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曾淵滄：港股處牛市調整期

港股走勢不佳，不過，有理由相信去年10月底恒指在15000點已找到支持，新牛市從那個時候開始，目前只不過是牛市的調整期。

許多人在討論恒指幾時會跌破18000點，跌破後支持位在哪裏？比較之下，港股是遠遠比不上美股，其中一個原因是港息在美息上升初期沒有緊跟美息上升，是近一段日子港息才突然上升，追上美息。

港息上升為各行各業，特別是房地產業帶來巨大的壓力。調整期間偶爾也有反彈，反彈的理由是市場莫名其妙地出現一股憧憬，憧憬中國中央政府會出手救市。結果，等了一天又一天，中央沒有出手救市。為甚麼不救，一個可能的原因是救市的結果，可能導致民間的儲蓄再度流入房地產市場。

有關人幣貶值利淡港股......更多內容，請按：【下一頁】

編輯：鍾采餘

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