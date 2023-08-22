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曾淵滄：到底中央想不想救內房企？（一文看清）

財金猛人追蹤 10:58 2023/08/22

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一文盡覽星級名家曾淵滄對點評中外大市的看法：

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曾淵滄：中央想不想救內房企

中央政府開過數次會議下令救經濟，但是市場反應不理想。市場想看到的是大水漫灌式的救市，而不是杯水車薪的救市。特別是個別內房股，到底中央是想救還是不想救？也成了股民下注一賭的內容。

上星期，恒指跌破18000點，我仍然認為港股依然是處於牛市調整期。熊市已在去年10月31日結束，恒指要回跌至當年10月31日的水平並不容易。目前的跌勢估計會吸引不少散戶加入沽空短炒。這群散戶沒多大的實力，一旦有大戶挾空倉都不得不投降。

因此內房股股價就如賭場一樣。有興趣的話，小股民也可以小賭怡情。在某些內房股股價急跌20%時小注買入，若能反彈10%就賣掉；或者......更多內容，請按：【下一頁

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曾淵滄：復常交通股可留意

疫情期間，交通停頓。因此，不同類型的交通股都深受打擊。

上星期依然是主要上市企業公布業績的高峰期，先談應該是最多人關心的港鐵 （00066） ，港鐵是極少數由香港特區政府當大股東的股。全世界的地鐵，幾乎全都虧本。港鐵是極少數不虧本，並賺不少錢的地鐵營運商，理由是香港地鐵的營運是採用鐵路，加車站上蓋土地的發展權模式。

這個模式使到港鐵也變成地產公司，而且港鐵發展房地產業務時，往往通過招標找來真正的地產公司合作。而且合作條款往往是有賺大家分，有虧則由合作的地產公司負責，港鐵包賺不虧。今年上半年，港鐵的業績與去年比較，是倒退了，主因就出在......更多內容，請按：【下一頁

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曾淵滄：壞消息中找優質股

市場開始將焦點集中於大企業公布業績，盡人預知的好消息往往會帶來趁好消息出貨的壓力。因此，在壞消息中尋找優質股應該更有意義。

美元加息及中共中央出手救經濟的消息很快就炒完。市場開始集中焦點於上市企業的業績，上星期開始，是多家大企業開始公布業績期，有的很好，也有些差強人意。

滙豐 （00005） 業績很好，但是，這是盡人皆預知的好消息。因此，公布業績後很快就出現趁好消息出貨的現象......更多內容，請按：【下一頁

曾淵滄：港股新的尋寶遊戲又開始

美國聯儲局於7月底宣布加息0.25厘，市場認為這很可能是今年最後一次加息，於是股市再升，新的尋寶遊戲又開始了。醫思健康 （02138） 可以是這一輪尋寶遊戲的選擇之一，這隻股的股價波幅巨大。

這一回港股從7月24日反彈，醫思健康反彈幅度也遠高於恒指。說明這是一隻啤打值（&beta；Value）巨大的股，凡啤打值巨大的股，很值得炒反彈、炒回升......更多內容，請按：【下一頁

……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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