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曾淵滄：港股新的尋寶遊戲又開始（一文看清）

財金猛人追蹤 11:34 2023/08/03

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一文盡覽星級名家曾淵滄對點評中外大市的看法：

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曾淵滄：港股新的尋寶遊戲又開始

美國聯儲局於7月底宣布加息0.25厘，市場認為這很可能是今年最後一次加息，於是股市再升，新的尋寶遊戲又開始了。醫思健康 （02138） 可以是這一輪尋寶遊戲的選擇之一，這隻股的股價波幅巨大。

這一回港股從7月24日反彈，醫思健康反彈幅度也遠高於恒指。說明這是一隻啤打值（βValue）巨大的股，凡啤打值巨大的股，很值得炒反彈、炒回升。

尋寶遊戲二之內房股

中共中央政治局會議上已不再提「房住不炒」，這意味着打擊房地產股的措施正式結束，接下來應該是推動房價上升。因此，過去一星期，內房股股價升幅驚人，選擇也很多。但是，該如何選？

......更多內容，請按：【下一頁

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曾淵滄：息口料見頂利好地產股

隨着利率有見頂的條件，因此不論是樓價或是地產股的股價，都有條件再度回升。相較之下，年初至今，地產股跌幅最小的兩隻股是信置 （00083） 與嘉華 （00173） ，而股息率最高的兩隻股是......更多內容，請按：【下一頁

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曾淵滄：耶倫訪華有利科網股

美國財政部長耶倫訪華前，中國宣布從8月1日起，兩種稀土鎵與鍺被列為出口管制的產品，理由是國家安全。這是中國對美國及其盟友卡脖子行為的反制。有了反制，彼此在相互卡脖子的行為也會自我約束，這對雙方而言，都是好事......更多內容，請按：【下一頁

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曾淵滄：港股處牛市調整期

港股走勢不佳，不過，有理由相信去年10月底恒指在15000點已找到支持，新牛市從那個時候開始，目前只不過是牛市的調整期。

許多人在討論恒指幾時會跌破18000點，跌破後支持位在哪裏？比較之下，港股是遠遠比不上美股，其中一個原因是港息在美息上升初期沒有緊跟美息上升，是近一段日子港息才突然上升，追上美息。

港息上升為各行各業，特別是房地產業帶來巨大的壓力。調整期間偶爾也有反彈，反彈的理由是市場莫名其妙地出現一股憧憬，憧憬中國中央政府會出手救市。結果，等了一天又一天，中央沒有出手救市。為甚麼不救，一個可能的原因是救市的結果，可能導致民間的儲蓄再度流入房地產市場。

有關人幣貶值利淡港股......更多內容，請按：【下一頁

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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