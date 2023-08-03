普徠仕：下調美信用評級 對經濟影響有限

美國信用評級遭到下調引起熱話。評級機構惠譽繼5月下調美國信用評級後，再次下調評級，不過普徠仕首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt認為，此次信用評級下調對市場和經濟影響有限。

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今年5月，惠譽將美國的信用評級列入負面信用觀察名單，近日將美國信用評級由AAA下調至AA+。

Nikolaj Schmidt認為，此次信用評級下調對市場和經濟影響有限，原因有二：

（1）標普於2011年下調美國信用評級後，許多資產管理公司已經做出調整，以確保AAA發行人的評級下調，不會引致投資組合的大幅調整； （2）惠譽仍維持較高的評級，因此預計此次信用評級下調不會影響美國其他的債券發行人。

導致評級下調的主因是早前解決債務上限問題過程混亂，但惠譽亦指債務水平高企和貨幣政策緊縮，或推升美國未來的償債成本，料在政府收入的佔比將升至10%。

加劇市場波動

雖然，他表示此次信用評級下調對市場影響有限，但當前流動性較差，這種時期往往波動會加劇，加上日本銀行上周調整貨幣政策，亦令市場緊張。因此，雖然評級下調的影響不大，但這或會成為加劇市場波動的另一因素。

此外，過去美國政府財政寬鬆，而當前為遏制通脹壓力則收緊貨幣政策立場，這次評級下調突顯了這種轉變帶來的挑戰。

惠譽認為未來幾年美國債務的利息支出相對政府收入的佔比將升至10%。這向各國政府傳達明確訊息：鑒於利率攀升，未償債務的償債成本將反映過去財政擴張對未來財政赤字的重大影響。為保持債務可持續性，美國財政政策必須回歸審慎。

編輯：鍾采餘

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