加息衝擊波及工廈市場

息口高企打擊整體樓市表現，不論用家或投資者均放慢入市步伐，即便過去疫情成交表現不俗的工廈亦受拖累，可見投資市場的觀望氣氛濃厚。據中原（工商舖）工商部最新統計資料，以全港逾百幢指標工廈計算，今年第2季指標工廈買賣成交量錄113宗，較第首季的118宗稍微回落約4%。

事實上，由於工廈的防守性高，工廈在過去疫情期間成為投資者的寵兒，翻查去年數據，甲廈及核心區舖位售價由2019年2022年上半年，分別下跌25.7%及36.6%，但工廈售價卻在疫市上升6%，反映疫情下，市場對迷你倉、貨倉、冷倉、數據中心等有相當需求，令工廈出租率理想，變相持續吸引投資者入市。

不過，高息環境持續，美國聯儲局上周亦再度加息4分1厘，為市場增添利淡因素，導致觀望態度持續，投資者更趨審慎入市。而市場亦預期至少明年中，美國才會停止加息，意味年內樓市前景仍未見明朗。

與此同時，近日市場上不少投資者亦選擇減磅，期望套現資金，靜待日後的投資機會，或更善用資金。因此，展望今年內，相關買賣交投未見樂觀，估計成交及售價大機會繼續下調。

記者：潘淑盈

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