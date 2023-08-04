澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 國際 16:05 2023/08/04 分享： 分享： 烏克蘭與俄羅斯戰爭爆發後，基輔政府一反外界預期，順利抵抗俄軍攻勢，戰事自此陷入膠著。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）把握機會，開始斡旋西方國家，為烏克蘭爭取更多支援。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空 2023/08/02 波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空 【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程 2023/07/31 【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程 【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動 2023/07/30 【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動 【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損 2023/07/30 【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損 烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格 2023/07/28 烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格 你可能感興趣 波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空 12:37 2023/08/02 波蘭急增兵東部 防白俄再擾領空 【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程 11:04 2023/07/31 【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程 【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動 17:14 2023/07/30 【俄烏戰爭】烏研發新型無人船 限制俄艦隊黑海行動 最新專欄文章 以色列司法改革 揭社會早現裂痕 2023/07/29 以色列司法改革 揭社會早現裂痕 以色列社會分裂根深蒂固 釀司法改革危機 2023/07/28 以色列社會分裂根深蒂固 釀司法改革危機 現實社會中 何謂不平等？ 2023/07/22 現實社會中 何謂不平等？ 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 2023/07/21 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 好心做「壞事」 不歧視不可能？ 2023/07/15 好心做「壞事」 不歧視不可能？ 政治 澤連斯基 烏克蘭 俄羅斯 戰爭