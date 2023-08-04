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澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵

國際 16:05 2023/08/04

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烏克蘭與俄羅斯戰爭爆發後，基輔政府一反外界預期，順利抵抗俄軍攻勢，戰事自此陷入膠著。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）把握機會，開始斡旋西方國家，為烏克蘭爭取更多支援。

...

撰文 : 吳漢培

欄名 : 國金好書

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