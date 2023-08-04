美評級降 劵商：暫緩加息機會高

主要評級機構惠譽下調美國信用評級AAA至AA+引來關注，在當前時點上，美國信用評級再度被調降，意味着什麼呢？國泰君安證券最新研報認為可能是好消息， 一旦市場出現新的動蕩，美國聯儲局於9月議息會議暫緩加息的概率提高。

此前，先要了解何謂主權信用評級，主權信用評級是由全球三大評級機構標準普爾（S&P，簡稱：標普）、穆迪（Moody's）和惠譽國際（Fitch Ratings）評定，該國的違約風險、履行債務合約的能力，以供市場參考，而此次對美國評級下調會提高該國的發債成本。

該行指出，美聯儲的持續縮表，從今年4月份以來，美聯儲縮表的規模大約為5,000億美元，這意味着債券市場的供給狀態出現了新的變化，這意味着美國國債市場的供需關系在發生變化。主權信用評級被調降，除之而來的市場不確定性，將給美國債券市場帶來新的衝擊。

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美國信用評級再度被調降，對美國國債收益率產生一定的影響。國泰君安證券表示，由於近期美國經濟數據體現出一定的「軟著陸」傾向，美聯儲在11月加息的可能性也在降低，意味着對貨幣政策更為敏感的2年期美國國債收益率會出現下降。

如果10年美國國債收益率在供給和季節性壓力下上揚，整體債券收益率曲線可能會出現一定的平坦化。

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報告來源：國泰君安證券

編輯：鍾采餘

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