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惠譽降美評級 3原因屬意料之中

財金猛人追蹤 15:05 2023/08/04

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國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）於美國時間8月1日，將美國信用評級從「AAA」級下調至「AA+」級。其理由是：

  • 未來3年的財政狀況預計將不斷惡化；
  • 政府總體債務負擔居高不下且不斷加重；
  • 以及過去20年，相對於「AA」及「AAA」級同儕治理不斷惡化（an erosion of governance），導致該國在債務上限的問題上屢屢陷入僵局，直到最後一刻才有解決方案。

此舉引發市場憂慮，尤其於債限危機剛剛化解之時下調美債評級，這時間點實屬反常。不過，評級下調的原因眾所周知，所以，實際上亦屬意料之中。

點擊圖片放大

事實上，美國近幾任政府（由總統特朗普及拜登所領導）已從前任政府於全球金融危機期間，提供的財政刺激不足之中汲取教訓。

再者，疫情期間的財政刺激遠較以往激進，以致產生較多債務。所以，可以說，債務水平上升是為了貢獻增長。

債務佔美政府資產比重不足慮

盡管債務佔GDP比重相當高，但債務佔美國政府資產的比重不足為慮。除非評級下調接近至垃圾級別，否則一般對市場的影響不大。所以，盡管初期帶來震盪，但影響基本不大。這也不太可能產生任何重大長期影響。

在評級下調後，美債評級與其他國家評級更為接近：

  • 法國及英國為「AA」級；
  • 日本為「A」級；
  • 德國、瑞士及新加坡為「AAA」級。

回顧標準普爾曾於2011年下調美債評級，但當時除了極短期的波動以外，並未引起任何重大影響。

多年來，市場一直擔心美國政府債務水平。盡管如此，過去30年，美國國債孳息率一直保持低企，且股市錄得顯著升幅。

點擊圖片放大

對此採取的投資策略......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

保持現有投資觀點不變，預期短期之內市場會持續震盪（聯儲局仍依賴數據）。

預計隨着聯儲局開始降息，以及市場重新定價，股市或會回吐部分升幅，並於短期之內略微回落。

不過，隨着市場開始着眼於明年的經濟復甦，全球風險承受程度將於年內稍後時間開始反彈。

編輯：蕭悅潾

景順對於美國聯儲局7月議息會議分析，詳見：【下一頁

景順對於日本央行7月議息會議分析，詳見：【下一頁

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撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師

欄名 : 景順觀點

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