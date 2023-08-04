惠譽降美評級 3原因屬意料之中

上一篇文章
沈建光 評發改委促消費20條（第二版）
國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）於美國時間8月1日，將美國信用評級從「AAA」級下調至「AA+」級。其理由是：
此舉引發市場憂慮，尤其於債限危機剛剛化解之時下調美債評級，這時間點實屬反常。不過，評級下調的原因眾所周知，所以，實際上亦屬意料之中。
事實上，美國近幾任政府（由總統特朗普及拜登所領導）已從前任政府於全球金融危機期間，提供的財政刺激不足之中汲取教訓。
再者，疫情期間的財政刺激遠較以往激進，以致產生較多債務。所以，可以說，債務水平上升是為了貢獻增長。
債務佔美政府資產比重不足慮
盡管債務佔GDP比重相當高，但債務佔美國政府資產的比重不足為慮。除非評級下調接近至垃圾級別，否則一般對市場的影響不大。所以，盡管初期帶來震盪，但影響基本不大。這也不太可能產生任何重大長期影響。
在評級下調後，美債評級與其他國家評級更為接近：
回顧標準普爾曾於2011年下調美債評級，但當時除了極短期的波動以外，並未引起任何重大影響。
多年來，市場一直擔心美國政府債務水平。盡管如此，過去30年，美國國債孳息率一直保持低企，且股市錄得顯著升幅。
對此採取的投資策略......
欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
：
保持現有投資觀點不變，預期短期之內市場會持續震盪（聯儲局仍依賴數據）。
預計隨着聯儲局開始降息，以及市場重新定價，股市或會回吐部分升幅，並於短期之內略微回落。
不過，隨着市場開始着眼於明年的經濟復甦，全球風險承受程度將於年內稍後時間開始反彈。
編輯：蕭悅潾
景順對於美國聯儲局7月議息會議分析，詳見：【下一頁】
景順對於日本央行7月議息會議分析，詳見：【下一頁】
★★新書登場★★
hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》
★★新書預告★★
大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此
...
【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！
計劃詳情
撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師
欄名 : 景順觀點