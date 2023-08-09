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瑞銀：碧桂園流動性受壓 中國低綫城市售樓或惡化（持續更新）

研究報告 19:30 2023/08/09

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美國聯儲局7月恢復加息0.25厘（點擊圖片放大），而在美國就業市場仍穩健，以及通脹緩落的前提下，市場料聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至明年首季的機會偏高（點擊圖片放大）

專訪 花旗劉顯達 談港股三座大山與機遇【下一頁

（請點擊圖片放大）

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此外，歐、英等主要央行仍有持續加息的可能（點擊圖片放大），中短期內僅得日本央行及中國人民銀行，較大機會將利率維持在相對低水平。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：銀行定存Vs股票投資 近百年數據參照

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－－－－－－－－－－－－－－－

8月9日：

【19：30】內房股在新冠疫情及行業債務危機爆發前，曾為收息股之一，現待行業復甦，再展收息股魅力。惟藍籌內房股碧桂園 （02007） 近日有兩筆離岸債券息票到期未支付，涉及2,250萬美元，瑞銀就此發表研究報告認為，由於碧桂園的經營現金流出及即將到期債券規模不少，當中9月至12月到期債券額料達到200億元人民幣，其流動性層面充滿挑戰，重申其「沽售」的投資評級，以及目標價1.2元。

瑞銀預計，目前內地樓市表現疲軟，而碧桂園在今年5月至7月的每月經營現金流出將逾100億元人民幣，對比......

【13：00】民生相關度比藍籌REIT領展 （00823） 還要高的置富產業信託 （00778） ，獲花旗發表最新報告維持其投資評級為「買入」，惟目標價卻由7.5元下調至7.2元。

花旗認為置富產業的投資組合具韌性，並料將會受惠本地零售業復甦，惟公司今年盈利或受到利息支出增加所拖累，並不太可能被有温和增長的零售收入所抵銷。不過，花旗仍預料......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股滙豐 （00005） ，分析詳見：【下一頁

8月8日：

延伸閱讀：油塘新盤低價推  啟德項目開價添難題

【13：00】美、歐、日、英等主要央行的貨幣政策，影響收息股的吸引力。工銀亞洲對美國經濟及聯儲局9月議息會議展望，詳見：【下一頁

【12：15】摩根大通最新發表的研究報告，將滙豐控股 （00005） 的投資評級由「中性」調升至「增持」，並將其目標價由66元上調至80元，原因是其股東回報改善，以及其經調整股息率達到12厘，與10年期美國短期債券收益率相比，息差達840個基點。

此外，摩通隨着......

延伸閱讀：加息竟是投資美國物業的好時機？

【01：00】本報專欄「收息鐵算」評港人熱門收息股之一的香港電訊 （06823） ，分析詳見：【下一頁

8月7日：

【21：30】富瑞最新發表的研究報告指，長實集團 （01113） 在今年上半年，剔除重估收益的基礎利潤按年跌34%至約76億元，達到該行對其全年預測的約44%；期內已確認物業銷售收入約82.5億元，按年跌近60%，表現較預期弱。

富瑞表示，雖然長實持續以回報為發展戰略，並擁有較強勁的資產負債表，但是其物業銷售入帳遜於市場及該行預期，加上投資物業收入表現亦平平，同時......

【16：15】傳統收息股電訊盈科 （00008） 上周四收市後公布的中期綜合收入及EBITDA，分別按年升1%及2%，滙豐環球研究發表最新報告指，當中主因是旗下香港電訊 （06823） 業績表現穩健，惟將電訊盈科目標價由4.6元下調至4元，並將其投資評級由「買入」調低至「持有」。

滙豐環研續指出，電訊盈科每月活躍用戶（MAU）及OTT業務付費用戶按年增長，但按半年跌，而整體媒體EBITDA按年升156%，主要是VIU TV業務控制成本有效，抵銷了電視廣告收入下跌，但......

延伸閱讀：平爆價親海駅領新盤出生天？

【12：15】本地地產及收租股，以至實物物業，為不少港人投資組合內的定息收入來源，而外國有一些相關衍生產品去簡化投資過程，分析詳見：【下一頁

【06：15】花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達評收息股策略，分析詳見：【下一頁

【01：00】差不多是半隻公用股，加半隻地產股的傳統藍籌股港鐵，將於本周四（8月10日）公布今年中期業績，市場料其車務、商場租金等經常性業務收入，有望隨復常而復甦，惟在中期業績欠缺售樓收益入帳憧憬下，近期股價明顯回調（點擊圖片放大）

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不過，長綫來看，港鐵業務可重拾增長之路，加上以上周五收市價34.8元計，相對券商平均目標價及估值修復而言（點擊圖片放大），均具上升空間。更多關於港鐵分析，詳見：【業務前景】【估值分析

8月6日：

【15：00】傳統收息股港燈 （02638） 今年上半年純利按年升9.8%至9.8億元，每股份合訂單位中期分派按年持平於15.94仙。摩根士丹利日前發表研報指，港燈財務成本從2022年中期的近4億元增長62%至今年中期逾6.4億元，考慮到HIBOR走勢及其淨債務規模達510億元，利息成本本應大幅上升，但公司透過鎖定72%至74%固定利率的對冲策略，期內仍能夠控制成本升幅。

此外，港燈已向政府提交2024至2028年度發展計劃，摩根士丹利估計其未來5年的利潤管理協議（SOC）項下，資本支出將達到255億元，與原計劃266億元持平，當中預期港燈未來將再建設......

8月4日：

【14：15】長實集團 （01113） 上半年業績大致符合預期，惟派息持平。花旗最新發表的研究報告，雖將長實目標價由49元下調至47.1元，惟維持其投資評級為「中性」，並認為長實以多元化的經常性收入作為後盾，每股派息可望穩步上升。

花旗續指出，在利率持續高企環境下，對香港住宅及寫字樓的前景持負面看法，但相信長實的經常性收入組合多元化，而且資產負債表穩健......

更多本地地產行業前景分析，詳見：【下一頁

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延伸閱讀：市區新盤劈價 推動樓價下跌

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評國企內房股中國海外 （00688） ，分析詳見：【下一頁

【00：15】本報專欄「收息鐵算」評港人熱門收息股之一的藍籌股友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁

8月3日：

【19：45】國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）於美國時間8月1日，將美國信用評級從「AAA」級下調至「AA+」級，衝擊全球股、滙、債市。對此，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper的分析詳見：【下一頁

【15：00】渣打集團 （02888） 第二季業績勝市場預期，而摩根士丹利日前發表報告指，渣打季績穩健，並上調業績指引，且股票回購計劃規劃超預期，相信渣打股價在15日內跑贏同業，而發生機率為70%至80%。

摩根士丹利將渣打目標價由79.7元上調......

延伸閱讀：內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？

【13：00】藍籌環球公用股長江基建 （01038） 昨日收市後公布，今年上半年純利按年跌3.9%至42.4億元，而花旗最新發表的研究報告指，長建中期純利低於預期，主因是受累外幣兌港元貶值，以及財務成本上升，更將其2023至2025年純利預測下調......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於8月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【長和】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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