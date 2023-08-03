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美信貸評級遭降 美債地位動搖？

國際 22:21 2023/08/03

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三大信貸評級機構之一的惠譽（Fitch）下調美國的信貸評級，由最高級的AAA降至AA+，美國官員有責任維持信心，反對惠譽決定並不出奇，值得注意是權威經濟學者對此也有疑問。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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