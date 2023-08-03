美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 國際 22:21 2023/08/03 分享： 分享： 三大信貸評級機構之一的惠譽（Fitch）下調美國的信貸評級，由最高級的AAA降至AA+，美國官員有責任維持信心，反對惠譽決定並不出奇，值得注意是權威經濟學者對此也有疑問。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 2023/08/02 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/01 標題黨氾濫 演算法也失準 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 2023/07/31 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 油元深不見底 沙特展望2030 2023/07/31 油元深不見底 沙特展望2030 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 2023/07/29 沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？ 你可能感興趣 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 23:30 2023/08/02 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 標題黨氾濫 演算法也失準 20:14 2023/08/01 標題黨氾濫 演算法也失準 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 20:52 2023/07/31 美國經濟強勁 通脹回落有變數？ 最新專欄文章 國金札記 - 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 今日 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 2023/08/02 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 國金札記 - 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/02 標題黨氾濫 演算法也失準 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/01 標題黨氾濫 演算法也失準 國金札記 - 美國經濟仍強通脹回落添變數 2023/08/01 美國經濟仍強通脹回落添變數 經濟 財政政策 貨幣政策 評級機構 美國