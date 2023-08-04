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認房不認貸 中海外得益

財金專欄 2023/08/04

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港股昨日好淡爭持，在19500點上落，但有官方背境的內房股明顯跑贏大市，市場或憧憬「認房不認貸」等傾斜房地產市場的措施出台，中國海外（00688）在內房國企中估值偏低，未來盈利複合增長又有逾14%，估

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 下降軌 中共中央政治局 中國人民銀行 中國住房和城鄉建設部 越秀地產（00123） 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 人民幣 銀行

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