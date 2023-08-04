認房不認貸 中海外得益

港股昨日好淡爭持，在19500點上落，但有官方背境的內房股明顯跑贏大市，市場或憧憬「認房不認貸」等傾斜房地產市場的措施出台，中國海外（00688）在內房國企中估值偏低，未來盈利複合增長又有逾14%，估

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