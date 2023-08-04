認房不認貸 中海外得益 財金專欄 2023/08/04 分享： 分享： 港股昨日好淡爭持，在19500點上落，但有官方背境的內房股明顯跑贏大市，市場或憧憬「認房不認貸」等傾斜房地產市場的措施出台，中國海外（00688）在內房國企中估值偏低，未來盈利複合增長又有逾14%，估 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版） 2023/08/03 【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版） 中字股實力談 - 供給側優化 海螺將復甦 2023/08/03 供給側優化 海螺將復甦 中字股實力談 - 港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版） 2023/08/02 港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版） 中字股實力談 - 擴消費二十條 撑起復星旅文 2023/08/01 擴消費二十條 撑起復星旅文 中字股實力談 - 【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版） 2023/07/31 【港股8月把脈】港股1825億成交 市場等「好」數出（第四版） 市盈率 下降軌 中共中央政治局 中國人民銀行 中國住房和城鄉建設部 越秀地產（00123） 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 人民幣 銀行