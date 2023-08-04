印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？

印傭日後來港，僱主或要多付幾千元「招聘費」，有些人不忿多付這筆費用，重提可否開放內地家傭來港。但有官員和議員都說不大可行，有人更笑指這隨時釀家庭危機。

香港不少家庭依賴外傭，疫情期間外傭來港難，觸發搶聘

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