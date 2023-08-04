印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 財金專欄 2023/08/04 分享： 分享： 印傭日後來港，僱主或要多付幾千元「招聘費」，有些人不忿多付這筆費用，重提可否開放內地家傭來港。但有官員和議員都說不大可行，有人更笑指這隨時釀家庭危機。 香港不少家庭依賴外傭，疫情期間外傭來港難，觸發搶聘 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 2023/08/03 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 有政戲 - 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 2023/08/02 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 有政戲 - 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 2023/08/01 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 有政戲 - 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 2023/07/31 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 有政戲 - 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 2023/07/28 中大校董改革風波 火花中仍有得傾？ 香港 印尼 外傭 人民幣