港大校區呎租93元 貴過住山頂 財金專欄 2023/08/04 分享： 分享： 93元1呎租金是甚麽概念？港島薄扶林剛有一個開放式單位以此水平成交，根據差餉物業估價署的資料，港島431平方呎以下細單位，6月份平均呎租是41.2元（見表），港島豪宅、亦即1,722平方呎單位，呎租亦 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？ 2023/08/03 內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？ 專家樓論 - 新盤付款計劃趨多元 買家入市宜貨比三家 2023/08/03 新盤付款計劃趨多元 買家入市宜貨比三家 專家樓論 - 蝕讓浪潮蔓延至…… 2023/08/03 蝕讓浪潮蔓延至…… 專家樓論 - 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 2023/08/02 慳辣招稅 公司轉讓盤有價有市 專家樓論 - 加完息 有沒有喘定？ 2023/08/01 加完息 有沒有喘定？ 放盤 豪宅 中原地產 香港大學 西營盤 差餉物業估價署 薄扶林 嘉熙 KENNEDY 38 翰林峰