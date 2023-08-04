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港大校區呎租93元 貴過住山頂

財金專欄 2023/08/04

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93元1呎租金是甚麽概念？港島薄扶林剛有一個開放式單位以此水平成交，根據差餉物業估價署的資料，港島431平方呎以下細單位，6月份平均呎租是41.2元（見表），港島豪宅、亦即1,722平方呎單位，呎租亦

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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