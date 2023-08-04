追蹤下半年幣策 人民幣見底未？

人民幣滙價跌勢未止，現時兌美元滙價仍處約7.2左右。市場關注人民幣下半年的走勢，人行日前召開會議，部署下半年工作，會議中提到貨幣政策接下來如何配合化解風險。

浦銀國際初步析認為，滙率保持人民幣滙率在合理均衡水準上的基本穩定。又指會議提出要加強和改善外滙政策供給，加強宏觀審慎管理和預期引導，維護外滙市場穩健運行。

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人民幣7.3 料為明確政策底

結合早前政治局會議罕見對人民幣提出明確政策要求，指出要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，浦銀國際認為，人民幣兌美元滙價7.3（去年美元兌人民幣最弱點）或為明確政策底。

央行會議也明確表明可以加強和改善外滙相關政策的供給以維護外滙市場穩定。除了7月20日的上調跨境融資宏觀審慎調節參數外，潛在的政策工具還包括繼續下調外滙存款準備金率、再次正式引入逆周期因數、國有大行干預外滙掉期交易、下調境內企業人民幣境外放款業務的宏觀審慎調節係數等 。

對於貨幣政策的整體論調，浦銀國際繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，持續改善和穩定市場預期。

整體貨幣政策論調和政治局會議基本一致，相信在實現更為全面的疫後經濟復蘇之前，貨幣政策或將繼續維持寬鬆。由於6月中旬剛減息，近期再降息和降准的可能性較低，但仍會使用增加信貸投放和結構性工具對重點領域提供更多支持，包括科技創新、民營和小微企業、以及房地產領域等。

下半年料再減息一次

然而，6月的意外降息表明如有需要，央行不會吝嗇使用政策工具。此次央行會議也有提出要「促進企業綜合融資成本和居民信貸利率穩中有降」。再加上美國加息周期接近尾聲，中國GDP平減指數二季度已轉負，認為下半年還有降息可能。浦銀國際現在估計下半年有一次10個基點的減息，並維持25個基點降准的判斷。在穩增長防風險政策逐步到位的背景下，浦銀國際相信今年經濟最為艱難的時刻或已過去，下半年經濟環比增速有望穩步回升。

報告來源：浦銀國際

編輯：錢家鋒

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