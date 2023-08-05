新盤低價搶攻 二手下行壓力大

下半年將進入新盤銷售高峰期，在供應增多的同時，市場需求受高息環境遏抑，發展商推盤採用「先量後價」策略，定價傾向保守，甚至以低於二手價搶攻，令到樓價仍有下行壓力。

發展商推盤採用「先量後價」策略

首7個月一手成交量只有6,843宗

油塘親海駅II以低市價推出

今年初出現的樓市小陽春雖然一度帶動新盤銷情加快，但近兩個月受到加息及經濟復甦未如預期影響，整體市況已經大為冷卻，首7個月一手成交量只有6,843宗，雖然仍較去年同期5679宗高出約2成，屬於過去10年同期次低水平。

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雖然按照現時新盤銷售速度，預計今年全年的一手成交量仍然很大機會超越去年水平，但美聯物業（01200）房地產數據及研究中心所統計，目前已獲售樓紙但未推出的新盤單位總數累積近1.59萬伙，假設其中一半單位在今年餘下5個月推售，已經涉及近8000伙供應，相當於要每個月維持1,600伙的一手成交量才能吸納有關供應。

除全新盤外，過去一段時間，市場更累積不少已經開售而未沽清的新盤餘貨單位，據中原研究部統計，今年第二季市場累積的新盤餘貨量約1.9萬伙，創2003年以來新高水平。

由全新盤到新盤餘貨單位，新盤累積了不少庫存有待出售，近期發展商推盤已經轉為「先量後價」策略，追求薄利多銷而非「賺到盡」，例如長實（01113）以低市價推出油塘親海駅II，希望重新刺激市場氣氛，改變近期暮氣沉沉的一手市場重拾動力。

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