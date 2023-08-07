花旗劉顯達：港股後市留意三大因素（附7大首選股名單）

港股上周20000點得而復失，總結全周跌377點，不過成交有所回升。

花旗劉顯達表示，上半年制約大市上升的因素仍會繼續對下半年股市造成困擾，不過由於目前港股估值較上半年已經有所折讓，下半年港股應該會好過上半年，預計恒指會維持區間波動格局，年底最多升至22000點。

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港股受制三大因素

花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達在接受《Money Times》專訪時表示，雖然7月政治局會議出台多項措施支持經濟，但並不代表整個股市都會向好。他認為，上半年困擾大市的有三大關鍵：1.內地經濟復甦不及預期、2.美元仍然處於強勢 及3.中美關係未有明顯改善跡象，他認為這三大因素於下半年仍會繼續困擾著港股。不過他說，由於現時港股估值已經較上半年有所折讓，是比較便宜的水平，相信港股已經見底，應該不會再出現比上半年更差的情況......

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