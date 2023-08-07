擴消費20條 受惠股列陣

中央在7月政治局會議定調要「著力擴大內需」、「加強逆周期調節」後，首階段出台的政策是20項恢復和擴大消費的措施，利好消費相關股。國家提倡精明消費，單價較小、價格公道、產品優質的消費股料更受惠。

上周一（7月31日），國家發改委公布《關於恢復和擴大消費的措施》（以下簡稱《措施》），針對6大主要消費範疇提出20項提振措施，更多服務性消費行業獲《措施》提及，摩根士丹利整理出以下內容：

▼ 點擊圖片放大 +2

一、家電、家俬：支持購房和升級需求，涉及家居裝修、智能綠色電器、集成電器、功能家具等環節。另外也提及通過「以舊換新」促進電器升級需求。在措施新聞發布會上，海爾 （06690） 、美的（深：000333）和格力（深：000651）被引用為家電行業的代表性公司。

二、休閒和文化消費：全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。另外，《措施》強調了文藝活動、體育活動及展銷會的經濟重要性。

三、體育用品：鼓勵舉辦各類體育賽事活動，實施全民健身場地設施提升行動，與中國2021年開展的「全民健身計劃」相呼應，增加內地居民體育參與。

四、餐飲業：延長餐廳營業時間以創造就業和收入；建設24小時生活圈；培育「種養殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店」模式，挖掘預製菜市場潛力。

富瑞解讀，《措施》重點是調節和改善供給側，並通過本地活動和政府鼓勵來促進消費。在目前階段，中央尚未公布直接的補貼措施，如現金補貼、個人所得稅減免或消費券，20項措施很可能是在建立政策框架，而市場正在預期有關政策如何執行，以及如何成功刺激消費。富瑞建議投資者未來關注以下兩個時間點來判斷消費復甦的進程：

一、企業在暑假期間的銷售趨勢；

一、中秋節和「十一黃金周」期間的表現，當中中秋節主要關乎日用品，而黃金周則利好非必需品和旅遊業。

本欄根據《措施》內容及大行分析，整列出數個可以受惠刺激消費政策的板塊，並挑選出較具代表性的個股。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

餐飲具復甦紅利

由於上周港股表現偏弱，大部分股份均較靜局，惟餐飲股板塊相對有較佳表現。原因一遠一近，

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...