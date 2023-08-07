歐元見1.08可吸納

美國7月非農職位增加18.7萬人，失業率略降至3.5%，顯示美國勞工市場尚未受到加息帶來損害，亦未到一個熾熱情況要迫使聯儲局需要多加利息。上述數字未能為聯儲局下一步貨幣政策帶來啟示。料在此情況下，如短

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