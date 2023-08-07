於上周議息會，英倫銀行除把息率推上5.25厘水平以外，還警告要繼續加息遏抑通脹，亦表示對經濟前景感擔憂。有關擔憂不單降低了市場對英倫銀行加息預期，料是次加息周期或於5.75厘見頂，市場還擔心經濟一旦轉

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