英鎊1.32阻力重 財金專欄 2023/08/07 分享： 分享： 於上周議息會，英倫銀行除把息率推上5.25厘水平以外，還警告要繼續加息遏抑通脹，亦表示對經濟前景感擔憂。有關擔憂不單降低了市場對英倫銀行加息預期，料是次加息周期或於5.75厘見頂，市場還擔心經濟一旦轉 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 歐元見1.08可吸納 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 你可能感興趣 美元本月有轉弱風險 今日 01:00 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 01:00 歐元見1.08可吸納 日圓中期目標135 今日 01:00 日圓中期目標135 最新專欄文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 加元1.35支持大 今日 加元1.35支持大 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 經濟 美元 通脹 加息 外滙 貨幣政策 英鎊 歐元 減息 議息