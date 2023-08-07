日圓中期目標135 財金專欄 2023/08/07 分享： 分享： 日央行上調10年債息上限其意圖相當明顯，是為尋求一個較強日圓滙價，目的不排除是為壓低進口價格來降低通脹。雖行動未能即時為日圓帶來推升作用，但日央行若真有此意圖，建議不要與日央行對着幹，尤其如美國加息周 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 你可能感興趣 美元本月有轉弱風險 今日 01:00 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 01:00 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 01:00 英鎊1.32阻力重 最新專欄文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 加元1.35支持大 今日 加元1.35支持大 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 經濟 美元 通脹 加息 外滙 貨幣政策 英鎊 歐元 減息 議息