日央行上調10年債息上限其意圖相當明顯，是為尋求一個較強日圓滙價，目的不排除是為壓低進口價格來降低通脹。雖行動未能即時為日圓帶來推升作用，但日央行若真有此意圖，建議不要與日央行對着幹，尤其如美國加息周

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