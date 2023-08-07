澳央行於上周議息會連續第二個月不作加息，給予市場感覺息率或已於現今4.1厘水平見頂。受上述市場預期影響，澳元上周被推至靠近65美仙低位。不過，隨中澳政治氣氛回暖，內地撤銷對從澳洲進口大麥徵關稅，有助逐

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