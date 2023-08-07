澳元維持趁低吸納 財金專欄 2023/08/07 分享： 分享： 澳央行於上周議息會連續第二個月不作加息，給予市場感覺息率或已於現今4.1厘水平見頂。受上述市場預期影響，澳元上周被推至靠近65美仙低位。不過，隨中澳政治氣氛回暖，內地撤銷對從澳洲進口大麥徵關稅，有助逐 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 你可能感興趣 美元本月有轉弱風險 今日 01:00 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 01:00 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 01:00 英鎊1.32阻力重 最新專欄文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 加元1.35支持大 今日 加元1.35支持大 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 經濟 美元 通脹 加息 外滙 貨幣政策 英鎊 歐元 減息 議息