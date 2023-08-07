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紐元60美仙吸引

財金專欄 2023/08/07

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紐元5.5厘息率與美息相比雖存在優勢，現難說美國加息周期是否見頂，但就是未見頂料也離頂不遠。明年拜登大選聯儲局有減息壓力。以新西蘭6%通脹率，料將維持高息一段長時間。這使靠近60美仙的紐元具吸引。值得

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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