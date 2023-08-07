紐元60美仙吸引 財金專欄 2023/08/07 分享： 分享： 紐元5.5厘息率與美息相比雖存在優勢，現難說美國加息周期是否見頂，但就是未見頂料也離頂不遠。明年拜登大選聯儲局有減息壓力。以新西蘭6%通脹率，料將維持高息一段長時間。這使靠近60美仙的紐元具吸引。值得 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 你可能感興趣 美元本月有轉弱風險 今日 01:00 美元本月有轉弱風險 歐元見1.08可吸納 今日 01:00 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 01:00 英鎊1.32阻力重 最新專欄文章 美元本月有轉弱風險 今日 美元本月有轉弱風險 加元1.35支持大 今日 加元1.35支持大 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 經濟 美元 通脹 加息 外滙 貨幣政策 英鎊 歐元 減息 議息