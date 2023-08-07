美國主權信貸評級遭降，美股隨即失支持。美股市作為美國經濟寒暑表，而加拿大經濟又依賴美國，上述消息一出，加元隨即跌至4周低位，靠近1.34兌1美元。沙特指將延長自願減產石油計劃至9月份。受惠油價強勢，料

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