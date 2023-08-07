美債息升不一定有利推升美元強，要視乎當中導致債息升的原因，宜留意8月會有利淡美元消息出現。

美國10年債息上周靠近4.2厘的9個月高位，面對如此高的美債息水平，或會給予人錯覺，有利推升美元。筆者認為，在

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