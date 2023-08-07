美元本月有轉弱風險 財金專欄 2023/08/07 分享： 分享： 美債息升不一定有利推升美元強，要視乎當中導致債息升的原因，宜留意8月會有利淡美元消息出現。 美國10年債息上周靠近4.2厘的9個月高位，面對如此高的美債息水平，或會給予人錯覺，有利推升美元。筆者認為，在 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元見1.08可吸納 今日 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 你可能感興趣 歐元見1.08可吸納 今日 01:00 歐元見1.08可吸納 英鎊1.32阻力重 今日 01:00 英鎊1.32阻力重 日圓中期目標135 今日 01:00 日圓中期目標135 最新專欄文章 加元1.35支持大 今日 加元1.35支持大 紐元60美仙吸引 今日 紐元60美仙吸引 澳元維持趁低吸納 今日 澳元維持趁低吸納 日圓中期目標135 今日 日圓中期目標135 英鎊1.32阻力重 今日 英鎊1.32阻力重 經濟 美元 通脹 加息 外滙 貨幣政策 英鎊 歐元 減息 議息