平爆價親海駅領新盤出生天？

近期新盤銷情放慢，首7個月一手住宅成交量仍然只有6843宗，屬於十年同期次低，今年新盤銷情要超過去年低位相信不難，但要重回1.5萬宗的過去5年平均值仍需努力，且看長實(01113)低價推油塘親海駅II能否重燃市場銷情。

據美聯研究部數據顯示，今年首7個月計算，一手成交量合共錄6,843宗，雖然仍較去年同期5679宗高出約2成，屬於過去10年同期次低水平。

其實細看過去7個月的一手成交量分布，集中在3月至5月的小陽春時期，高峰期在3月份達到約2000宗水平，在6月已經急速回落至600多宗，而上月保持弱勢仍然只有600多宗。

若果按照首7個月的銷情來看，全年一手成交量會去到哪個水平?首先以首7個月累計6843宗一手成交計算，餘下5個月平均每個月只需要631宗成交就能夠達到全年1萬宗水平，超過去年成交量，相信並不難達到。

至於以過去半年平均每年一手成交量約1.5萬宗作目標，未來5個月平均新盤成交量須維持1631宗。若果下半年能夠有1、2個大型新盤推售，帶動其中2、3個月份有超過2000宗成交，相信仍然有機會達標，但已經有一定難度。

近日長實以低價推親海駅II，開放式單位低見290萬至300餘萬元，相信可以吸引部份投資者重新入伙，但能否帶旺整個一手市場仍以難以定斷。總括而言，今年仍然是發展商推盤難艱的一年。

記者：余敏欽

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