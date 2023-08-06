演唱會經濟學 巨星勁吸金 國際 22:37 2023/08/06 分享： 分享： 美國樂壇天后Taylor Swift有幾紅，從其演員會工作人員所獲派獎金的金額明顯反映。正於美國舉行巡迴演唱會的她，向全體工作人員派5,500萬美元（約4.3億港元）獎金，其中50名貨車司機人人獲派10萬美元（約78萬港元）。派獎金派到變國際新聞，受歡迎程度及吸金力可想而知。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 演唱會經濟學 巨星勁吸金 今日 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 2023/08/04 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 2023/08/02 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/01 標題黨氾濫 演算法也失準 你可能感興趣 演唱會經濟學 巨星勁吸金 今日 22:37 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 22:21 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 16:05 2023/08/04 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 最新專欄文章 國金札記 - 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/04 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 國金札記 - 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 2023/08/03 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 國金札記 - 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/02 標題黨氾濫 演算法也失準 國金札記 - 美國經濟仍強通脹回落添變數 2023/08/01 美國經濟仍強通脹回落添變數 演唱會 經濟 演唱會 基建 歌手 新加坡 通脹