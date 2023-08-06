  • 30°C
香港時間 : 2023806日 (週日) 23:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

演唱會經濟學 巨星勁吸金 

國際 22:37 2023/08/06

分享：

分享：

美國樂壇天后Taylor Swift有幾紅，從其演員會工作人員所獲派獎金的金額明顯反映。正於美國舉行巡迴演唱會的她，向全體工作人員派5,500萬美元（約4.3億港元）獎金，其中50名貨車司機人人獲派10萬美元（約78萬港元）。派獎金派到變國際新聞，受歡迎程度及吸金力可想而知。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

演唱會經濟學 巨星勁吸金
今日
演唱會經濟學 巨星勁吸金
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
2023/08/03
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
2023/08/04
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
2023/08/02
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
標題黨氾濫 演算法也失準
2023/08/01
標題黨氾濫 演算法也失準

你可能感興趣

演唱會經濟學 巨星勁吸金
今日 22:37
演唱會經濟學 巨星勁吸金
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
22:21 2023/08/03
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
16:05 2023/08/04
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵

最新專欄文章

國金札記 - 信貸評級遭降 美債地位動搖？
2023/08/04
信貸評級遭降 美債地位動搖？
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
2023/08/03
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
國金札記 - 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象
2023/08/03
政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象
國金札記 - 標題黨氾濫 演算法也失準
2023/08/02
標題黨氾濫 演算法也失準
國金札記 - 美國經濟仍強通脹回落添變數
2023/08/01
美國經濟仍強通脹回落添變數
演唱會 經濟 演唱會 基建 歌手 新加坡 通脹

下一篇文章

加息衝擊波及工廈市場

推薦文章

沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
沙特收購麥巴比 天價轉會有幾癲？
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
美信貸評級遭降 美債地位動搖？
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象
加息衝擊波及工廈市場
加息衝擊波及工廈市場
一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力
一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力