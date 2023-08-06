演唱會經濟學 巨星勁吸金 

美國樂壇天后Taylor Swift有幾紅，從其演員會工作人員所獲派獎金的金額明顯反映。正於美國舉行巡迴演唱會的她，向全體工作人員派5,500萬美元（約4.3億港元）獎金，其中50名貨車司機人人獲派10萬美元（約78萬港元）。派獎金派到變國際新聞，受歡迎程度及吸金力可想而知。

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