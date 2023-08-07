北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 財金專欄 2023/08/07 分享： 分享： 港人北上消費成風，內地客來港血拼卻較疫情大縮水，香港食肆等行業首當其衝。 單看剛過去的周六（8月5日），港人出境近32.8萬人次，扣除去外國和澳門，北上內地的估計近30萬人，比兩周前的周六（7月29日） ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 2023/08/04 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 有政戲 - 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 2023/08/03 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 有政戲 - 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 2023/08/02 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 有政戲 - 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 2023/08/01 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 有政戲 - 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 2023/07/31 內地客怕繳「重稅」 湧港血拼情不再？ 香港 大灣區 深圳 高爾夫球 人民幣