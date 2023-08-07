北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化

港人北上消費成風，內地客來港血拼卻較疫情大縮水，香港食肆等行業首當其衝。

單看剛過去的周六（8月5日），港人出境近32.8萬人次，扣除去外國和澳門，北上內地的估計近30萬人，比兩周前的周六（7月29日）

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