一個放棄實體辦公室的案例 財金專欄 2023/08/07 分享： 分享： 寫字樓空置率高企，市場面對的問題，除了傳統供應與需求外，疫後新常態下，寫字樓是否必要，也帶來疑問。 唐榮本月初透過代理安排，前往參觀一個寫字樓單位放售盤，涉及九龍灣一幢約10多年樓齡商廈，質素上算是不俗 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？ 2023/08/05 內房危機爆發 富豪在港物業大洗牌？ 專家樓論 - 市區新盤劈價 推動樓價下跌 2023/08/05 市區新盤劈價 推動樓價下跌 專家樓論 - 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 2023/08/05 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 專家樓論 - 港大校區呎租93元 貴過住山頂 2023/08/04 港大校區呎租93元 貴過住山頂 專家樓論 - 新盤付款計劃趨多元 買家入市宜貨比三家 2023/08/03 新盤付款計劃趨多元 買家入市宜貨比三家 物業 商廈 中環 尖沙咀 在家工作 空置率 香港 九龍灣 九龍