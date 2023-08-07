一個放棄實體辦公室的案例

寫字樓空置率高企，市場面對的問題，除了傳統供應與需求外，疫後新常態下，寫字樓是否必要，也帶來疑問。

唐榮本月初透過代理安排，前往參觀一個寫字樓單位放售盤，涉及九龍灣一幢約10多年樓齡商廈，質素上算是不俗

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