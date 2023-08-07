中國私募大佬但斌：真正賺錢的只有兩類公司

最近，中國私募大佬：東方港灣董事長但斌接受採訪，並分享了對市場的幾個看法。

1、真正賺錢的主要是兩類公司，一類是世界改變不了的公司，類似龍頭白酒，第二類是改變世界的公司。

2、我很看好AI，反對的是惡炒概念，真正做模型的公司，或者「賣鏟子」的公司，我們的倉位比較重。我自己在國內AI這塊，幾乎沒有投資。

3、白酒行業是國內所有行業中最值得投資的。很多人詬病張坤有很多白酒組合。假如說我不是做投資的，我是個老百姓，我就會去買張坤的基金，他的組合我比較認同。

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龍頭白酒如果完全市場化，

比愛馬仕、LV都強

但斌：龍頭白酒公司如果從它上市以後，每兩年提一次價，和國際品牌一樣，用市場化的方式來運作，它的潛力會非常大。

從1953年到2018年，過去70多年時間，過去酒的出廠價是以年化11%在提價，只是現在不讓提價了。

如果能夠真正恢復，按照市場經濟規律的角度來運作這樣一家企業，它還是量價齊升的公司，像全世界奢侈品品牌的公司一樣。

從估值來說，愛馬仕、LV分紅和成長都不如它。

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假如我是基民，我也買張坤

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