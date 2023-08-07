復星財富李曉翀：人型機器人布局潮

人型機器人主題時不時炒一轉，最新的機器人大事，要留意本月16日的世界機器人大會和9月份的特斯拉(美：TSLA)AI DAY。

講下特斯拉先，近期特斯拉確認已完成對德國無線充電技術公司Wiferion的計劃收購，收購價格可能為7600萬美元，同時，該公司更名為Tesla Engineering Germany GmbH。

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筆者認為，特斯拉收購Wiferion，是其電動汽車、電動卡車和人形機器人環節重要一步，有望進一步拓展市場。

六月蘋果公司(美：AAPL)發布MR產品的時候，市場都詬病MR的充電設備要有線才可實行，就算是移動，仍有損美觀的外型，可見特斯拉的此次收購考慮更多的是自動化方面的需求。

Wiferion的無線充電是基於磁耦合諧振式無線電能傳輸，能夠有效減少有線充電帶來需要的充電樁、充電槍，且能夠實現完全自動化。

因此，對於人形機器人而言，由於電池供電有限，持續模式成為一項難點。通過無線充電，有望在人形機器人靜止工作時實現補給，工作效率將大大提升。

除了特斯拉之外，根據Business Korea報道，三星電子開始制定進入機器人市場的戰略，目前由設備體驗部門主導該項目，考慮佈局雙足人形機器人。

三星電子一直動作多多，在今年初收購了韓國人形機器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份，該公司擁有雙足機器人HUBO2，標誌著其對機器人領域的重視。

除了硬件新聞之外，軟件如大模型方面的進展也不少，谷歌旗下的AI研究機構DeepMind發佈了RT-2，是全球第一個控制機器人的視覺-語言-動作（VLA）模型。

這個模型特別之處是，相當於機器人版的ChatGPT，RT-2模型可以從互聯網和機器人數據中自動學習，並將這些知識轉化為自身控制的通用指令。

換言之，RT-2使得機器人進化到以「知識」為基礎的「機器學習」形態，縮短之前複雜、反復、冗余的訓練過程，或將加速應用人型機器人商用。

可見，陸續有科技巨擎加入人形機器人賽道，筆者認為，該賽道不排除成為消費電子、汽車後下一個消費浪潮，值得關注。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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