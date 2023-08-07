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公用股收息 港燈業務穩 高息近7厘吸引

研究報告 14:12 2023/08/07

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公用股向來是投資者穩陣收息之選，公用股之一港燈（02638）在中期業績中反映，純利續增長，派息維持穩定。作為在本港供電為主要業務的港燈，近年派息趨穩，在現價水平，投資者預期未來幾年每年可穩袋約6.6厘股息。

港燈在半年業績中宣派中期息每股15.94仙，與去年相同，並於8月15日除淨，未有貨又有意收取今次股息的投資者須及時吸納。

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專訪 花旗劉顯達 談港股三座大山與機遇【下一頁

半年多賺1成 中期息持平

按全年計，港燈每年每股派發32.03仙的策略已維持了4年，按現時股價計，即股息率約6.6厘。由於本港供電業務穩定，加上港燈多年來與港府訂立《管制計劃協議》令其利潤受管制，不會預期港燈盈利可突然大幅增長，亦保障了港燈在壟斷市場中，業績不會走樣。

業務及股息穩定是港燈的特色，對偏好收息的投資者而言，是其吸引之處。

今次業績反映港燈業務穩定，半年純利達9.8億元，按年升9.8%，每股基本盈利11.11仙；期內收入52.3億元，按年升6.9%。

盡管港燈半年業績錄得增長，惟大行花旗仍未滿意，於業績後維持唱淡並下調對其目標價。該行指港燈中期表現雖符合預期，但派息按年持平，惟在美元利率趨升的預期下，港燈今年度約6.6厘的股息回報率並不吸引，港燈未來或要通過增加分派來提升吸引力。

花旗維持對港燈「沽售」評級，並將目標價由4.6元下調至4.45元。

雖然遭花旗唱淡，但港燈股價於業績後仍然硬淨，維持升勢，並跑贏大市，證明市場對港燈業績受落，暫未受花旗唱淡影響。

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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