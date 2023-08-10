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【高息績評】中移動增派中期息1成 可否如聯通業後急升？

研究報告 17:12 2023/08/10

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繼中電信 （00728） 及聯通 （00762） 之後，內地最大電訊商中移動 （00941） 亦公布中期業績。與兩家同業的業績相近，期內中移動的純利錄得增長，並增派中期息。 

中移動上半年股東應佔利潤為762億元人民幣，按年增長8.4%。一如市場預期，中移動增派股息，擬派中期息2.43港元，按年增長10.5%，今年全年以現金方式分配的利潤提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。期內，營運收入為5,307億元，按年增長6.8%；其中，通信服務收入為4,522億元，增長6.1%。其中，數字化轉型收入達到1,326億 元，按年增19.6%，佔通信服務收入比達到29.3%。

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業績前三家電訊股的股價都表現硬淨，反映市場對業績有信心。其中聯通業績後今日價勁升3.3%，中移動今日業績前亦升0.5%。

業績方面，中電信中期純利按年增10%，中期息則按年增19%；而聯通中期純利按年增13%，中期息則按年增23%。

 

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【第二版】

中移動 （00941） 將於今天（8月10日）公布業績，早於日前另外兩家內地電訊商中電信 （00728） 及聯通 （00762） 已分別披露中期業績。聯通增派中期股息逾2成，刺激今早股價價逆市升逾3%。這令市場對中移動業績有期待，今早中移動亦造好。

事實上，中移動於業績前，股價一直更硬淨，維持於65元水平上落，反映市場對中移動中期業績有信心。

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已公布業績的兩家電訊商，中期業績表現相近。中電信中期純利按年增10%，中期息則按年增19%；而聯通中期純利按年增13%，中期息則按年增23%。對於中移動，市場預期中期收入按年增6.4%，半年純利則按年增26%，這反映市場對中移動的預只，與其他電訊商的實際表現相若。市場亦預期中移動將增派中期息。

按市場預期，現時今年預測股息率達7.5厘的中移動，股息率仍高於同業。

大行里昂指出，隨着資本支出適度增長，內地電訊商淨利潤率將持平或按年上升，當中中國移動淨利潤料按年增長約5%。該行又指三大電訊商股息率頗具吸引力，其中更為偏好中移動，預期其今明兩年股息回報可分別達到7.6%及8.1%，屬同業中最高。
 

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【第一版】

中移動 （00941） 將於本周四（8月10日）公布業績，業績前股價硬淨，在大市波動期間，中移動走勢橫行，一直維持於65元水平。預期中移動的業績穩陣，加上派息吸引，支持中移動股價。

另方面，近日內地工信部召開座談會，提到要加強通用人工智能、6G等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢，亦支持內地三大電訊股股價反覆向好。

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+2

市場預期中移動的中期業績表現平穩，加上逾7厘的股息吸引，因而支持中移動於業前股價靠穩。按彭博綜合券商預期，中移動未來派息將逐年遞增，按現價計算，今年的預測股息率，達7.4厘，到明年及後年，更可達8.2厘及9厘。

按以往經驗，中移動於本周公布業績及中期股息後，預期於8月底將除淨，投資者可於留意於除淨吸納，以收取本次中期股息。

據部分券商預期，中移動中期純利料按年升5.6%至8.3%。中期EBITDA料按年上升3.6%至4.7%。

大行野村日前報告指，根據工信部數據，內地電訊業服務收入於第二季持續放緩，上半年按年增長6.2%，意味6月份按年增長3.6%，相對於首6個月按年增長6.8%。野村維持對中移動「買入」評級，目標價77元。

編輯：錢家鋒

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商報告

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