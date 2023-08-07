中移動逾7厘息吸引 野村料季績放緩仍籲買入

中移動 （00941） 將於本周四（8月10日）公布業績，業績前股價硬淨，在大市波動期間，中移動走勢橫行，一直維持於65元水平。預期中移動的業績穩陣，加上派息吸引，支持中移動股價。

另方面，近日內地工信部召開座談會，提到要加強通用人工智能、6G等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢，亦支持內地三大電訊股股價反覆向好。

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市場預期中移動的中期業績表現平穩，加上逾7厘的股息吸引，因而支持中移動於業前股價靠穩。按彭博綜合券商預期，中移動未來派息將逐年遞增，按現價計算，今年的預測股息率，達7.4厘，到明年及後年，更可達8.2厘及9厘。

按以往經驗，中移動於本周公布業績及中期股息後，預期於8月底將除淨，投資者可於留意於除淨吸納，以收取本次中期股息。

據部分券商預期，中移動中期純利料按年升5.6%至8.3%。中期EBITDA料按年上升3.6%至4.7%。

大行野村日前報告指，根據工信部數據，內地電訊業服務收入於第二季持續放緩，上半年按年增長6.2%，意味6月份按年增長3.6%，相對於首6個月按年增長6.8%。野村維持對中移動「買入」評級，目標價77元。

編輯：錢家鋒

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