經濟諾獎得主 解構美國債務 國際 21:08 2023/08/07 分享： 分享： 美國被權威評級機構惠譽下調信貸評級後，美國的債務問題再次成為輿論焦點。美國政府欠債規模大是人所共知，惟近期美國加息，發債成本上升，外界憂慮其財務健康狀況並非不合理，惟諾貝爾經濟獎得主克魯明（Paul Krugman）卻唱反調。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 2023/08/04 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 2023/08/02 政客投訴遭取消戶口 暴露英銀行亂象 標題黨氾濫 演算法也失準 2023/08/01 標題黨氾濫 演算法也失準 你可能感興趣 演唱會經濟學 巨星勁吸金 22:37 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 22:21 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 16:05 2023/08/04 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 最新專欄文章 國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金 今日 演唱會經濟學 巨星勁吸金 演唱會經濟學 巨星勁吸金 2023/08/06 演唱會經濟學 巨星勁吸金 國金札記 - 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/04 信貸評級遭降 美債地位動搖？ 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 2023/08/03 美信貸評級遭降 美債地位動搖？ 國金札記 - 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 2023/08/03 政客投訴遭刪戶口 暴露英銀行業亂象 宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 評級機構 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹