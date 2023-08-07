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經濟諾獎得主 解構美國債務

國際 21:08 2023/08/07

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美國被權威評級機構惠譽下調信貸評級後，美國的債務問題再次成為輿論焦點。美國政府欠債規模大是人所共知，惟近期美國加息，發債成本上升，外界憂慮其財務健康狀況並非不合理，惟諾貝爾經濟獎得主克魯明（Paul Krugman）卻唱反調。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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