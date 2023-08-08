  • 29°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海倫司轉盈 新模式奏效

財金專欄 2023/08/08

分享：

分享：

港股第4日在19500點上落，昨日縮量跌1點，收報19537點。而海倫司（09869）股價跟大市一樣呈現上落待變走勢，但公司上半年已經預告扭虧為盈，全年理應可以恢復盈利，尤其啟動新商業模式，明年可以迎

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版）
2023/08/07
恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版）
中字股實力談 - 認房不認貸 中海外得益
2023/08/04
認房不認貸 中海外得益
中字股實力談 - 【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版）
2023/08/03
【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版）
中字股實力談 - 供給側優化 海螺將復甦
2023/08/03
供給側優化 海螺將復甦
中字股實力談 - 港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版）
2023/08/02
港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版）
市盈率 酒吧 中國發改委 中共中央政治局 啤酒 海倫司（09869） 人民幣

上一篇文章

北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等

下一篇文章

突破雙底頸綫 華住小注收集

推薦文章

專家樓論 - 一個放棄實體辦公室的案例
一個放棄實體辦公室的案例
宏觀眼界 - 信唔信中央救市？
信唔信中央救市？
投資廣角鏡 - 壞消息中找優質股
壞消息中找優質股
有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化
北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化
國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金
演唱會經濟學 巨星勁吸金
投資廣角鏡 - 鴻興盈喜穩收超高息
鴻興盈喜穩收超高息