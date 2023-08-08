海倫司轉盈 新模式奏效

港股第4日在19500點上落，昨日縮量跌1點，收報19537點。而海倫司（09869）股價跟大市一樣呈現上落待變走勢，但公司上半年已經預告扭虧為盈，全年理應可以恢復盈利，尤其啟動新商業模式，明年可以迎

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