海倫司轉盈 新模式奏效 財金專欄 2023/08/08 分享： 分享： 港股第4日在19500點上落，昨日縮量跌1點，收報19537點。而海倫司（09869）股價跟大市一樣呈現上落待變走勢，但公司上半年已經預告扭虧為盈，全年理應可以恢復盈利，尤其啟動新商業模式，明年可以迎 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版） 2023/08/07 恒指195僵局 好友靜待集結號（第四版） 中字股實力談 - 認房不認貸 中海外得益 2023/08/04 認房不認貸 中海外得益 中字股實力談 - 【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版） 2023/08/03 【北水啟示】好友部署新一輪反攻（第四版） 中字股實力談 - 供給側優化 海螺將復甦 2023/08/03 供給側優化 海螺將復甦 中字股實力談 - 港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版） 2023/08/02 港股三連陰打回原形 撈貨位195還是185？（第四版） 市盈率 酒吧 中國發改委 中共中央政治局 啤酒 海倫司（09869） 人民幣