北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等 財金專欄 2023/08/08 分享： 分享： 港人周末愛北上，但這兩天很多人抱怨，俗稱「黑碼」的入境健康申報，導致內地口岸在出入境高峰期出現逼爆人龍。多個政團已要求特首向中央爭取取消「黑碼」，有港府中人指北京清楚知悉此訴求，但暫未有消息，相信還要 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 2023/08/07 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化 有政戲 - 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 2023/08/04 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？ 有政戲 - 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 2023/08/03 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？ 有政戲 - 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 2023/08/02 中大校董會暫收火 能否平息還看周五 有政戲 - 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 2023/08/01 應對北上消費熱 港如何再展優勢？ 政治 香港 口岸 北京 立法會 施政報告 李家超 晶片 人大政協 藥劑師