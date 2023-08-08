  • 29°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等

財金專欄 2023/08/08

分享：

分享：

港人周末愛北上，但這兩天很多人抱怨，俗稱「黑碼」的入境健康申報，導致內地口岸在出入境高峰期出現逼爆人龍。多個政團已要求特首向中央爭取取消「黑碼」，有港府中人指北京清楚知悉此訴求，但暫未有消息，相信還要

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化
2023/08/07
北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化
有政戲 - 印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？
2023/08/04
印傭要收招聘費 開放內地家傭可行嗎？
有政戲 - 北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？
2023/08/03
北上成風經濟低迷 港如何扭轉劣勢？
有政戲 - 中大校董會暫收火 能否平息還看周五
2023/08/02
中大校董會暫收火 能否平息還看周五
有政戲 - 應對北上消費熱 港如何再展優勢？
2023/08/01
應對北上消費熱 港如何再展優勢？
政治 香港 口岸 北京 立法會 施政報告 李家超 晶片 人大政協 藥劑師

上一篇文章

銀主盤走貨

下一篇文章

海倫司轉盈 新模式奏效

推薦文章

專家樓論 - 一個放棄實體辦公室的案例
一個放棄實體辦公室的案例
宏觀眼界 - 信唔信中央救市？
信唔信中央救市？
投資廣角鏡 - 壞消息中找優質股
壞消息中找優質股
有政戲 - 北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化
北上消費吸力大 折射疫後旅遊文化
國金札記 - 演唱會經濟學 巨星勁吸金
演唱會經濟學 巨星勁吸金
投資廣角鏡 - 鴻興盈喜穩收超高息
鴻興盈喜穩收超高息