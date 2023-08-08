北上「黑碼」阻過關 取消還要等一等

港人周末愛北上，但這兩天很多人抱怨，俗稱「黑碼」的入境健康申報，導致內地口岸在出入境高峰期出現逼爆人龍。多個政團已要求特首向中央爭取取消「黑碼」，有港府中人指北京清楚知悉此訴求，但暫未有消息，相信還要

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