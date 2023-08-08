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美聯儲議息 工銀亞洲：美就業問題非主要決策變量

研究報告 14:22 2023/08/08

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美國就業市場緊張，令人期待聯儲局9月議息決策，會否延續「鷹派」立埸。中國工商銀行亞洲（工銀亞洲）發表最新報告指，就業市場短期或不是儲局主要決策變量。

工銀亞洲認為：

美國就業市場緊張狀況或在第四季明顯緩解，因此短期內就業市場對美聯儲政策抉擇的影響偏小，通脹仍是主要決策變量。

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報告綜合了供需缺口，加以分析：

  • （1）供給端

根據世界銀行數據進行估算，2020至2022年美國移民缺口約為156萬人，移民的勞動參與率一般為68%左右，估算存在106萬左右的勞動力缺口。

工銀亞洲表示，國際勞動力受疫情期間嚴格的出入境管制政策影響，上述數據估算總體移民缺口引致的勞動力缺口約100萬。疫後隨美國政府在今年年初宣布放鬆入境限制，而100萬移民勞動力缺口有望加速修復

不過，美國……更多內容，用戶請登入。

報告來源：中國工商銀行亞洲
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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