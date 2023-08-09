美聯儲議息 工銀亞洲：11月前後緊縮概率低

前文提及通脹仍美國聯儲局主要決策變量，今篇主要集中談美通脹。

費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）於8月8日表示，現在直至9月中旬議息會議期間除非出現令人震驚的新數據、否則聯儲局可能會讓利率維持不變的地步，讓已實施的貨幣政策行動發揮作用。

他預期，美國核心個人消費開支（PCE）價格指數年增率將在2023年底跌破4%、明年摜破3%，2025年於2%目標觸底，並重申聯儲局在對抗通脹方面取得進展，但速度緩慢，後續將密切關注通脹壓力，以及任何可能再度浮現迹象。

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中國工商銀行亞洲（工銀亞洲）報告指，今年上半年美國通脹降温速度偏慢，其6月消費物價指數（CPI）分品類來看，除食品項、能源及核心商品以外，服務價格具備一定粘性。（見圖一）

商品需求因超量恢復而回調、服務復甦動能仍有韌性，是商品、服務價格降温節奏分化的根本原因。

此外，供給端降温。據舊金山聯邦儲備銀行表示，供給改善是年初以來通脹下行的主因。於期內（2022年12月至2023年5月），美國PCE按年純供給推動成分，從2.58%減弱至1.39%，但純需求推動成分僅從1.85%降至1.73%。（見圖二）

核心服務項中，房租粘性或在今年第四季減弱，但非房租核心服務價格下半年較難明顯下行。房租方面，根據美國標普20大主要城市房價指數、美國國家建築開發業協會（NAHB），以及富國銀行住房市場指數於年初起均恢復升勢（見圖三）。

另一方面，商品通脹反覆、房租粘性及工資通脹螺旋是影響下半年通脹路徑的主要因素。工銀亞洲預估美國CPI在下半年略有回升，核心CPI第三季按年大概會延續回落、第四季存在一定的反覆風險。

結合前篇的就業市場的分析，工銀亞洲預計7月加息0.25厘後，9月繼續加息概率較小，第四季通脹讀數的或有反覆，可能會在儲局11月議息會議前後對市場預期形成一定擾動，但考慮到通脹反覆不具備趨勢性，超預期緊縮概率有限。

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第一版

美國就業市場緊張，令人期待聯儲局9月議息決策，會否延續「鷹派」立埸。中國工商銀行亞洲（工銀亞洲）發表最新報告指，就業市場短期或不是儲局主要決策變量。

工銀亞洲認為：

美國就業市場緊張狀況或在第四季明顯緩解，因此短期內就業市場對美聯儲政策抉擇的影響偏小，通脹仍是主要決策變量。

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報告綜合了供需缺口，加以分析：

（1）供給端

根據世界銀行數據進行估算，2020至2022年美國移民缺口約為156萬人，移民的勞動參與率一般為68%左右，估算存在106萬左右的勞動力缺口。

工銀亞洲表示，國際勞動力受疫情期間嚴格的出入境管制政策影響，上述數據估算總體移民缺口引致的勞動力缺口約100萬。疫後隨美國政府在今年年初宣布放鬆入境限制，而100萬移民勞動力缺口有望加速修復。

不過，美國……更多內容，用戶請登入。

報告來源：中國工商銀行亞洲

編輯：鍾采餘

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