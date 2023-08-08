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油塘新盤低價推  啟德項目開價添難題

地產 15:50 2023/08/08

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油塘新盤低價推  啟德項目開價添難題

油塘新盤以低價出擊，即時盡搶市場焦點，並助燃樓市氣氛，但對其他市區項目而言，卻帶來一定壓力，尤其是作為供應重鎮的啟德區，本身供應量充足，加上在現時推盤氛圍下，準買家均期待可低價購貨，為發展商在開價上增添難題。

...

欄名 : 樓市分析

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