▲ 油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題

油塘新盤以低價出擊，即時盡搶市場焦點，並助燃樓市氣氛，但對其他市區項目而言，卻帶來一定壓力，尤其是作為供應重鎮的啟德區，本身供應量充足，加上在現時推盤氛圍下，準買家均期待可低價購貨，為發展商在開價上增添難題。

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