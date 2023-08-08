油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題 地產 15:50 2023/08/08 分享： 分享： ▲ 油塘新盤低價推 啟德項目開價添難題 油塘新盤以低價出擊，即時盡搶市場焦點，並助燃樓市氣氛，但對其他市區項目而言，卻帶來一定壓力，尤其是作為供應重鎮的啟德區，本身供應量充足，加上在現時推盤氛圍下，準買家均期待可低價購貨，為發展商在開價上增添難題。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 市區新盤劈價 推動樓價下跌 2023/08/05 市區新盤劈價 推動樓價下跌 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 2023/08/07 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 平爆價親海駅領新盤出生天？ 2023/08/07 平爆價親海駅領新盤出生天？ 你可能感興趣 市區新盤劈價 推動樓價下跌 14:18 2023/08/05 市區新盤劈價 推動樓價下跌 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 13:04 2023/08/07 新盤低價搶攻 二手下行壓力大 平爆價親海駅領新盤出生天？ 18:10 2023/08/07 平爆價親海駅領新盤出生天？ 最新專欄文章 平爆價親海駅領新盤出生天？ 2023/08/07 平爆價親海駅領新盤出生天？ 加息衝擊波及工廈市場 2023/08/07 加息衝擊波及工廈市場 一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力 2023/08/05 一手貨尾量高企 增添樓市下行壓力 租金穩健 民生商場舖受青睞 2023/08/03 租金穩健 民生商場舖受青睞 住宅租金上升動力更趨明顯 2023/07/29 住宅租金上升動力更趨明顯 銷售安排 一手市場 啟德 二手市場 地政總署 發展商