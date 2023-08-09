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花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）

財金猛人追蹤 08:49 2023/08/09

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與市場大多數認為7月是聯儲局最後一次加息不同，花旗劉顯達預料，9月聯儲局將會再加息0.25厘，才結束本輪緊縮周期，利率終點將達到5.5至5.75厘。他說，雖然聯儲局加息周期即將完結，但利率短期未必會回落，因此買收息股的話，息率起碼要超過6.5厘才算合格。

（附劉顯達大市看法：）

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劉顯達指，在經濟前景有所改善的情況下，息率成為買傳統收息股的首要考慮。但現時息口仍高，將資金放在銀行定期亦有可觀利息，因此他說，除非傳統收息股有增長故事帶動股價上升，否則不應該買息率低於6.5厘的收息股。

「為了收息，我做定期又是5厘，這樣我不應該去買5厘收息股，除非該股份你認為盈利會有增長，帶動股價上升，這樣才講得通，但是增長不是太多的股票，去賺5厘息，那我覺得還不如做定期。」

......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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