【車股追蹤】理想的理想在哪？

理想汽車 （02015） 第二季度收入、盈利及交付汽車數量，都創下歷史佳績。汽車三大新勢力理想、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 昨日市值依次為3700億元，2013億元、1241億元。業績及市值遠遠抛離其他新勢力，理想為何如此理想？

上季盈利史上最佳

理想汽車昨日收市後公佈截至2023年6月30日的二季度業績，營收286.5億元（人民幣‧下同），超出市場預期的272.1億元，較上年同期的87.3億元增長2.3倍，較一季度的187.9億元增長52.5%；實現淨利潤23.1億元，為史上最佳盈利水平，上年同期為虧損6.41億元。二季度累計交付汽車86,533輛，創下歷史新高；總毛利率為21.8%，按年升0.3個百分點，按季升1.4個百分點。

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